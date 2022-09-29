Законопроект о хирургической кастрации педофилов проверили на соответствие нормам права

Общественный фонд "Гражданская платформа" провел анализ законопроекта о хирургической кастрации для педофилов.

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Улан Бакасов инициировал законопроект о введении хирургической кастрации для лиц, применяющих сексуальное насилие в отношении детей.

В ОФ "Гражданская платформа" задались вопросом, насколько такая мера соответствует нормам международного права. Результаты исследования представили в коротком, но емком видео.





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