Вторжение в Кыргызстан. Пострадавших освобождают от сооплаты в течение года

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Министерство здравоохранения Кыргызстана разработало и приняло комплекс мер по оказанию медицинской помощи пострадавшим от вооруженного конфликта 14-18 сентября 2022 года в Баткенской и Ошской областях.
По данным ведомства, в рамках программы государственных гарантий амбулаторную медицинскую помощь эвакуированным гражданам из Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, села Карамык Чон-Алайского района Ошской области, военнослужащим оказывают на льготных условиях без дополнительной оплаты. Им выписывают рецепты на лекарственное обеспечение по дополнительному пакету ОМС на льготной основе.
При первичном и повторном обращении в стационары пострадавших (получивших различные ранения) полностью освобождают от внесения сооплаты в течение года.
Нуждающиеся в психологической помощи могут получить квалифицированную помощь от специалистов республиканских и областных центров психиатрии и наркологии. Кроме того, предусмотрено оказание и онлайн-консультаций.
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/246578/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!