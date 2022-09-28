Вторжение в Кыргызстан. Пострадавших освобождают от сооплаты в течение года

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



Министерство здравоохранения Кыргызстана разработало и приняло комплекс мер по оказанию медицинской помощи пострадавшим от вооруженного конфликта 14-18 сентября 2022 года в Баткенской и Ошской областях.

По данным ведомства, в рамках программы государственных гарантий амбулаторную медицинскую помощь эвакуированным гражданам из Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, села Карамык Чон-Алайского района Ошской области, военнослужащим оказывают на льготных условиях без дополнительной оплаты. Им выписывают рецепты на лекарственное обеспечение по дополнительному пакету ОМС на льготной основе.

При первичном и повторном обращении в стационары пострадавших (получивших различные ранения) полностью освобождают от внесения сооплаты в течение года.

Нуждающиеся в психологической помощи могут получить квалифицированную помощь от специалистов республиканских и областных центров психиатрии и наркологии. Кроме того, предусмотрено оказание и онлайн-консультаций.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/246578/