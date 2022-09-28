Эдиль Байсалов ответил депутату на вопрос об ответственных за последствия вторжения РТ

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал заявление депутата Мирлана Самыйкожо, озвученное на заседании Жогорку Кенеша 28 сентября.



По его словам, Жогорку Кенеш ни перед кем не становится на колени, над ним нет людей, которые претендуют на то, чтобы быть богами. Это еще один показатель демократии.

"Политическая дискуссия и дебаты должны проходить в парламенте, в этом заинтересованы и народ, и власть. Поэтому в 2021 году состоялись прозрачные выборы по одномандатным округам и партийным спискам. Тогда в Жогорку Кенеш прошли Мирлан Самыйкожо, Адахан Мадумаров и Сеид Атамбаев. Президент не преследует цели сделать из парламента марионетку, поэтому не выдвигал свою партию на выборы. Депутатов никто не затыкает, трибуну не отбирает.

Правительство тесно работает с Жогорку Кенешем VII созыва. Возникающие эмоции и споры только на благо государства", - отметил Байсалов.

Он считает, что цель внешних сил - внести раздор, уничтожить нашу свободу.

"Они думают: "Стабильного государства у кыргызов нет и никогда не было. Это невежественные кочевники, которые пасут овец и работают на полях, у них нет порядка, они не подчиняются друг другу и скоро исчезнут". Это было основной причиной и целью агрессии в апреле прошлого года. Внутренняя дестабилизация. Сейчас все повторяется.

Уважаемый депутат, давайте не дадим врагам добиться поставленной цели. Неправильно с вашей стороны воспринимать ситуацию на границе как чью-то "халатность, равнодушие". Как мы можем говорить о том, что наша страна, история, будущее, сегодняшнее положение - вина кого-то одного? Кто может сказать, что наши солдаты не выдержали героического сопротивления, когда враг в шесть часов напал на мирные села?

Что касается международных отношений, давайте работать вместе. Вы правильно говорите, что мы не брошенное население. Речь идет о поддержке нашего президента, подчинении государству, поддержании порядка и стойкости. Если эмоций много, давайте оставим их за закрытыми дверями и не будем показывать врагу. Это политическая и историческая ответственность. Вся работа контролируется и ведется только в интересах наших граждан.

Руководство страны заинтересовано в решении любого конфликта с соседями путем переговоров. Война дестабилизирует не только Кыргызстан, но и весь регион и принесет многотысячные жертвы.

Парламент является ветвью власти, которая скажет последнее слово в наиболее важном пограничном вопросе. Парламент ратифицирует соглашения по кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской линиям границы.

Но если некоторые популисты и внутренние враги кричат, что "это правительство продало землю", то скажу заранее: народ не простит тех, кто подрывает мир и согласие, называя причиной всему приграничные вопросы", - заявил зампред кабмина.

Напомним, на заседании ЖК Мирлан Самыйкожо заявил, что в Кыргызстане президентская форма правления и Садыр Жапаров, взявший за всех ответственность, должен отвечать за последствия вторжения Таджикистана в Кыргызстан.



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