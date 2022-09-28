Стало известно, кто назначен на пост полпреда президента в Иссык-Кульской области

Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

Снятый сегодня, 28 сентября, с должности заместителя министра финансов Илияз Иманбетов назначен полпредом президента в Иссык-Кульской области. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров. Об этом сообщает отдел информационной политики администрации президента.



Напомним, несколькими часами ранее стало известно, что президент принял отставку своего бывшего полпреда Алтынбека Сулайманова.



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