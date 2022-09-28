Депутат: Из-за мобилизации в России появилась информация о продаже паспортов КР



Она поинтересовалась, проверяли ли государственные органы данные рассылки.

В России из-за объявления мобилизации в чатах кыргызстанцев появилась информация о продаже паспортов КР. Об этом сегодня, 28 сентября, на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.



Она поинтересовалась, проверяли ли государственные органы данные рассылки.

Заместитель министра цифрового развития Айдар Мамбеткадыров ответил, что информацию ведомство проверило и эти паспорта не имеют никакого отношения к Кыргызстану.

"Как не имеет отношения? Это же наносит вред репутации нашей страны. Значит, надо задерживать этих аферистов", - возмутилась депутат.

Замминистра ответил, что это другое государство и там работают свои госорганы.

"Но мы проверили эти ПИНы, их нет в нашей базе. Мы не считаем их нашими паспортами", - добавил он.



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