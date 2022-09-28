Уж холод близится, а уголька на ТЭЦ Бишкека все нет

Пока несомненно одно: угля столичной ТЭЦ не хватает.

"Кыргызкомур" опаздывает с доставкой угля на бишкекскую ТЭЦ. По данным временно исполняющего обязанности министра энергетики Таалайбека Ибраева, на сегодняшний день наблюдается отставание на 40 тысяч тонн. У депутата Мирлана Самыйкожо (который тоже ссылается на Минэнерго) другие сведения: "Для ТЭЦ необходимо 1,8 млн тонн, при этом к сентябрю необходимо было доставить 340 тысяч тонн. На данный момент доставлено 83 тысячи, не хватает 257 тысяч тонн". Кто из них прав - выяснится к началу отопительного сезона. Пока несомненно одно: угля столичной ТЭЦ не хватает.

На предприятии "Кыргызкомур", от которого напрямую зависят работа ТЭЦ и наличие тепла в домах и квартирах горожан, происходит то же самое, что и во всех властных структурах Кыргызстана - кадровая чехарда.

В мае директором "Кыргызкомура" был назначен Эльдияр Калдарбеков. Молодой человек, судя по его биографии, весьма разносторонний. Работал агентом отдела досмотра в аэропорту "Манас", начальником участка в транснациональной корпорации "Дастан" и даже заместителем директора Центра развития этнокультуры, племенного коневодства и конноспортивной индустрии.

Генеральным директором "Кыргызкомура" при Министерстве энергетики ему довелось побыть всего два месяца. В конце июля - как раз тогда, когда надо всерьез начинать подготовку к отопительному сезону, - Эльдияр Калдарбеков снова неожиданно сменил поле деятельности и стал председателем правления ОАО "Кыргызалтын".

В отставку он вроде бы подал сам. Есть предположение, что такое его решение связано с проблемами, возникшими с поставкой угля из Кара–Кече. Успел бывший директор уволиться до того, как стало окончательно ясно: отопительный сезон под угрозой срыва.

Угольное месторождение Кара–Кече, крупнейшее в республике, обеспечивающее углем не только Бишкек, но и Чуйскую, Таласскую, Нарынскую, Джалал–Абадскую области, тоже будто кто–то проклял (поневоле поверишь в разную мистику). 2 июля, в разгар добычи угля, на месторождение сошел очередной оползень. Такая же неприятность случилась там в сентябре, потом в октябре 2020 года. Тогда земляная масса перекрыла русло реки, разрушила линии электропередачи, заблокировала дорогу и погребла под собой экскаватор (к счастью, без водителя). 2 июля 2022 года вроде бы все было не так критично. Руководство "Кыргызкомура" успокоило граждан, что на сей раз ни дороги, ни техника, ни люди не пострадали, добыча и отгрузка угля идет в штатном режиме.

Вместо Эльдияра Калдарбекова гендиректором "Кыргызкомура" назначили Мирлана Жакыпова, который уже руководил этим предприятием и дважды уходил. В 2015 году по стандартной для наших чиновников причине - в связи с возбуждением против него уголовного дела о коррупции. Чем тогда закончилось расследование - доподлинно неизвестно. Но, судя по всему, ничем. Потому что в 2020 году Мирлан Жакыпов уже баллотировался в депутаты, а в прошлом году, если верить его рассказу, случилась вообще анекдотическая история: "В прошлом году, примерно в это же время, я был назначен на должность директора госпредприятия "Кыргызкомур". А весной из кабинета министров пришла информация, что молодой парень хочет поработать на предприятии на должности руководителя. Министр Доскул Бекмурзаев сказал, что с этим парнем сверху все согласовано. Я написал заявление и освободил место. Через два месяца обратно вызвали в кабмин и сказали, что парень не справляется, и попросили вернуться и наладить работу, так как наступает зима. Об этом сказали и Садыр Нургожоевич, и в кабмине, и сам министр энергетики".

В который уж раз шокирует кадровая политика. Какой–то парень, который вообще не имел никакого отношения к энергетике, хочет поруководить... Раз хочет - освободите ему место. Ой, не справляется, пусть лучше руководит золотом!

Над этой ситуацией можно было бы от души посмеяться. Но ведь не до смеха! Дело–то серьезнее некуда, а правительство будто в куклы играет. Одного сюда посадили, другого - туда, потом поменяли местами, чтоб посмотреть, что из этого получится...

Министр энергетики Доскул Бекмурзаев, который принял в "Кыргызкомур" жаждущего поруководить парня, сам теперь в опале. Вместо него в.и.о. - Таалайбек Ибраев. Который пока примеривается и осматривается, надеясь, что все как–нибудь обойдется.

А Мирлан Жакыпов, отвечающий теперь за поставку угля, обещает, что недостающие тысячи тонн, сколько бы их ни было - 40 или 257 - будут доставлены в Бишкек к середине октября. Сотрудники Кара–Кече, по его словам, работают сейчас в авральном режиме, днем и ночью, без перерыва на обед. "Даст бог - достигнем графика", - надеется глава "Кыргызкомура".

По мнению и.о. министра энергетики мы можем пережить грядущую зиму тремя способами. Или импортировать уголь (правда, непонятно откуда, Казахстан ввел запрет на вывоз угля), или использовать поднакопившийся запас воды из Токтогульского водохранилища или опять–таки покупную электроэнергию.

Между тем в июле с Кара–Кече должно было прибыть в Бишкек 100 тысяч тонн угля. Но не было доставлено ни тонны. Как выяснилось (уже после увольнения директора "Кыргызкомура"), в течение июня и июля вскрышные работы на месторождении вообще не проводились. И, похоже, виной тому не оползень.

Про уголь все–таки интереснее всего. Ежегодно его импортировали из соседних государств (примерно 650 тысяч тонн). В этом году, пока парень пытался руководить "Кыргызкомуром", ничего еще не закуплено. А время–то идет! Зима будет, и она близко!

"Не стоит паниковать, - успокаивают друг друга продвинутые бишкекчане. - Все в конце концов привезут. Или, как обычно, будут завозить в течение зимы. Первый раз, что ли? Каждую зиму около ТЭЦ самосвалы с углем выстраиваются и стоят неделями, пока их разгрузят". А что делать владельцам частных домов, у которых печное отопление? Топить мусором и автомобильными покрышками, окончательно уничтожая и так уже никуда не годную экологию?

По словам Ибраева, на разрезе Кара–Кече идет отгрузка угля для дальнейшей продажи населению. Тонна на самом месторождении стоит 1450 сомов. "Но частные компании при перевозке и продаже угля накидывают по 2–3 тысячи сомов. Цены на вторичном рынке должна контролировать Служба антимонопольного регулирования. Мы отправили запрос в Минэкономики. Когда будет подписано распоряжение, контроль будет введен", - обещает новый–старый директор госпредприятия "Кыргызкомур" Мирлан Жакыпов.

Сейчас стоимость тонны угля, доставленного в Бишкек с месторождения Кара–Кече, не должна быть выше четырех тысяч сомов.

А если все–таки будет выше?

А вот тут ничего не поделаешь. Придется ждать, пока до Минэкономики дойдет запрос от "Кыргызкомура", пока там подпишут соответствующее распоряжение, пока начнут контролировать и наказывать тех, кто сильно завышает цену... Глядишь, и зима уже кончится.





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