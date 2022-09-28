"В отличие от "диванных экспертов" Ташиев рисковал жизнью в Баткене"

Пока диванные эксперты, вроде Равшана Жээнбекова отсиживались у себя дома, Камчыбек Ташиев защищал страну в самом пекле войны.

Пока диванные эксперты, вроде Равшана Жээнбекова отсиживались у себя дома, Камчыбек Ташиев защищал страну в самом пекле войны. Об этом на своей странице в соцсети заявил герой Апрельской революции Кубан Тажибаев.

"Независимо от умственных способностей сегодня каждый второй пользователь интернета стал экспертом приграничных вопросов по ситуации в Баткене. После вооруженной агрессии с территории соседней страны даже те, кто отродясь не был в Баткене, взялись шумно комментировать объемы разрушений в селах области.

Прежде чем становится участником дискуссий, смелым критиком с собственным мнением, следовало бы ответить на простой вопрос: являюсь ли я экспертом в этой теме? Разбираюсь ли в географии местности?

В последние дни началась систематическая клеветническая кампания против Ташиева, которую возглавил Равшан Жээнбеков. Но ведь пока он лежал на диване и острил в соцсетях, Ташиев защищал Родину вместе с пограничниками. Он рисковал своей жизнью, находясь на передовой линии вражеских обстрелов, вызывая на переговоры агрессоров. Он рисковал и не прятался в безопасном месте, в надежде как-то спасти собственную жизнь. Он шел туда, где свистели пули, горели дома и умирали люди.

Атака миномётов и залповая стрельба велась с нескольких направлений одновременно. Только из-за того, что наши пограничники защищались с отвагой, таджики не смогли вторгнуться вглубь и разместиться там.

Наоборот, получив достойный ответ, они растерялись, десятками теряя своих бойцов. Их тяжелая артиллерийская техника была уничтожена. Вот с такими потерями таджики отступили, говоря образно, "подняв руки вверх" перед самым началом переговоров.

Сейчас мы живем в эпоху, когда власть "бьют и пинают" все, кому не лень. Войну на границе остановили неимоверными усилиями и только потому, что наше правительство подготовилось, оно усилило свою военную мощь, вовремя укомплектовав армию современной военной техникой.

Если бы главнокомандующий Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев вовремя не обратили бы внимания на состояние кыргызской армии, то наша независимость оказалась бы под угрозой. А тут, некстати, нарисовались диванные знатоки, поучая уму-разуму всех и вся.

Ведь мудрость заключается в том, что всегда надо ставить себя на месте других, прежде чем глагольствовать с диванов. Жаль, но нападению внешних врагов способствуют и свои внутренние "негодяи", которые заняты фальсифицированием информации и своими неуместными подозрениями, живут в надежде, что власть совершит ошибку и споткнется. Нет худа без добра, как говорится, потому что именно так создается возможность понять и увидеть - кто есть кто", - написал Тажибаев.





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