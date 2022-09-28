Милиционер женился на несовершеннолетней, на него заведено уголовное дело

Милиционер и имам привлечены к уголовной ответственности за нарушение законодательства о брачном возрасте.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По ее данным, в ходе проверки установлено, что 20 декабря 2021 года сотрудник ОВД Сузакского района Э.К.,1994 г.р., вступил в брак с несовершеннолетней жительницей Базар-Коргонского района К.Х., 2005 г.р., религиозный обряд совершил имам Акманской сельской управы И.Р.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 175 ("Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов") УК КР, по результатам расследования сотруднику милиции Э.К., матери несовершеннолетней К.В. и имаму И.Р. предъявлены обвинения, кроме этого Э.К. отстранен от занимаемой должности.
Уголовное дело направлено в Сузакский районный суд и находится на стадии рассмотрения.
URL: https://www.vb.kg/423058
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!