Вторжение в Кыргызстан. Депутаты слушают информацию по границе в закрытом режиме

Сегодня на заседании парламента спикер Талант Мамытов попросил заслушать информацию по ситуации на кыргызско-таджикской границе в закрытом режиме.

Он заявил, что это его личная просьба. Депутаты поддержали спикера. Заседание проводят за закрытыми дверями.

Отметим, ранее группа депутатов во главе с торага Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым ездила в Баткенскую область. Нардепы ознакомились с ситуацией на кыргызско-таджикской границе.

25 сентября главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели переговоры.

По итогам встречи достигнута договоренность снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны границы в местностях пограничных застав «Тамдык» (КР) и «Бедак» (РТ), постов «Булак-Башы» (КР) и «Кех» (РТ), постов «Катта-Туз» (КР) и «Каракчикум» (РТ), постов «Ак-Сай» в местности Чайхана (КР) и «Шаршара» в местности Ходжаи-Аъло (РТ). Здания и сооружения подразделений законсервируют.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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