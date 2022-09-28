В Кыргызстане в школах не хватает более 800 учителей

Выпускники бюджетных отделений получат свои дипломы только через три года после отработки в школах.



В Кыргызстане, по оперативным данным на 12 сентября, в школах не хватает 839 учителей. Об этом 24.kg сообщила ведущий специалист управления политики школьного образования и книгоиздания Министерства образования и науки Кылым Сыдыкназарова.

По ее словам, больше всего дефицит кадров отмечается в Бишкеке (235 вакансий) и Чуйской области (253). Меньше всего — в Иссык-Кульской (41), Таласской (30) и Нарынской (10) областях.

В 2022 году педагогические факультеты на бюджетной основе окончили 1 тысяча 904 человека. После распределения по регионам 1 тысяча 49 молодых специалистов уже работают в школах. Явка на места, предварительно, составила 72 процента.

Выпускники бюджетных отделений получат свои дипломы только через три года после отработки в школах.

В основном не хватает кадров в школах с русским языком обучения: учителей начальных классов, математики, русского и английского языков, информатики, физики, музыки и даже физкультуры.

В апреле 2022 года чиновники Минобразования заявили, что теперь не будут искать учителей, поскольку те сами придут.



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