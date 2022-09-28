ОДКБ одобряет снятие погранпостов на кыргызско-таджикской границе

Об этом сообщается на сайте организации.



В секретариате ОДКБ приветствуют подписание руководителями компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана Протокола встречи делегаций кыргызской и таджикской сторон по стабилизации ситуации на приграничных территориях двух стран. Об этом сообщается на сайте организации.

«Документ подписан в целях недопущения провокационных действий, пресечения возникновения конфликтов, а также обеспечения мира и стабильности на приграничных территориях. Позитивно оцениваем договоренность сторон по ускорению работы, направленной на завершение проектного описания линии прохождения кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках», — говорится в заявлении.

В секретариате ОДКБ считают, что достигнутая договоренность кыргызской и таджикской сторон не выставлять пограничные посты вблизи участка границы, на котором произошли боевые столкновения между военнослужащими двух государств, существенным образом положительно повлияет на стабилизацию обстановки на границе.

«Любые попытки применения силы для решения спорных вопросов являются неприемлемыми, все пограничные разногласия необходимо решать исключительно политико-дипломатическим путем. Надеемся, что подписанный протокол будет полностью реализован и на границе Кыргызстана и Таджикистана восстановятся мир и взаимопонимание», — отмечается в заявлении.

25 сентября главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели переговоры.

По итогам встречи достигнута договоренность снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны границы в местностях пограничных застав «Тамдык» (КР) и «Бедак» (РТ), постов «Булак-Башы» (КР) и «Кех» (РТ), постов «Катта-Туз» (КР) и «Каракчикум» (РТ), постов «Ак-Сай» в местности Чайхана (КР) и «Шаршара» в местности Ходжаи-Аъло (РТ). Здания и сооружения подразделений законсервируют.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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