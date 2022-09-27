Ситуация на границе. Жителей Баткена предупреждают о неразорвавшихся снарядах

По данным ведомства, на местах работают саперные группы.

МЧС Кыргызстана предупреждает жителей Баткена и Лейлекского района о неразорвавшихся снарядах, оставленных в результате агрессии Таджикистана на границе.

По данным ведомства, на местах работают саперные группы. В случае обнаружения снарядов, следует позвонить по телефонам: 102, 112, 0770800100.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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