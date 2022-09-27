Кыргызстан и Узбекистан подписали совместный протокол по границе

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы подписали протокол совместного заседания правительственных делегаций КР и РУз по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Известно, что протокол позволит начать процедуру согласования проекта нового Договора об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.

Документ подписали председатель Государственного комитета национальной безопасности, заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

Ранее Камчыбек Ташиев выразил надежду, что по результатам сегодняшнего совместного заседания стороны подготовят к подписанию в самое ближайшее время президентами проекта Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе по оставшимся участкам.



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