Кыргызстан и Узбекистан подписали совместный протокол по границе

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы подписали протокол совместного заседания правительственных делегаций КР и РУз по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Известно, что протокол позволит начать процедуру согласования проекта нового Договора об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.
Документ подписали председатель Государственного комитета национальной безопасности, заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.
Ранее Камчыбек Ташиев выразил надежду, что по результатам сегодняшнего совместного заседания стороны подготовят к подписанию в самое ближайшее время президентами проекта Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе по оставшимся участкам.
URL: https://kaktus.media/467835
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!