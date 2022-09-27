Пытки в ИВС ГУВД Джалал-Абада. Бывший начальник не признает вину

В Верховный суд поступили материалы дела в отношении экс- начальника ИВС ГУВД Джалал-Абада Ислама Шералиева.

Об этом 24.kg сообщили юристы Коалиции против пыток.

Ислама Шералиева обвиняют в превышении должностных полномочий. Летом 2015 года сотрудники ГУВД задержали гражданина РУз за незаконное пересечение границы и контрабанду. Его поместили в ИВС. По словам задержанного, Шералиев его систематически избивал. Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток зафиксировали вместе с медиками побои.

По факту возбудили уголовное дело. Суд первой инстанции Шералиева оправдал, не найдя в его действиях состава преступления. Суд второй инстанции признал главу ИВС виновным, оштрафовав на 300 тысяч сомов. Адвокаты потерпевшего обжаловали приговор в Верховном суде.

Слушание назначено на 28 сентября. Ислам Шералиев не признает себя виновным и хочет, чтобы его восстановили в прежней должности.



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