Пытки в ИВС ГУВД Джалал-Абада. Бывший начальник не признает вину

В Верховный суд поступили материалы дела в отношении экс- начальника ИВС ГУВД Джалал-Абада Ислама Шералиева.
Об этом 24.kg сообщили юристы Коалиции против пыток.
Ислама Шералиева обвиняют в превышении должностных полномочий. Летом 2015 года сотрудники ГУВД задержали гражданина РУз за незаконное пересечение границы и контрабанду. Его поместили в ИВС. По словам задержанного, Шералиев его систематически избивал. Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток зафиксировали вместе с медиками побои.
По факту возбудили уголовное дело. Суд первой инстанции Шералиева оправдал, не найдя в его действиях состава преступления. Суд второй инстанции признал главу ИВС виновным, оштрафовав на 300 тысяч сомов. Адвокаты потерпевшего обжаловали приговор в Верховном суде.
Слушание назначено на 28 сентября. Ислам Шералиев не признает себя виновным и хочет, чтобы его восстановили в прежней должности.
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