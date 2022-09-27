Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину из-за трагедии в Ижевске

Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в школе города Ижевска.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.
«С огромным сожалением и чувством сопереживания воспринял трагическую весть о человеческих жертвах в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска Удмуртской Республики. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме главы государства.
Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске на Пушкинской улице. Он проник в школу, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске достигло 15 человек, среди которых 11 детей. Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.
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