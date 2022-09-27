Обманули. В Бишкеке на месте снесенных гаражей в 11-м микрорайоне построят дома

На месте гаражного кооператива, снесенного в 11-м микрорайоне Бишкека, построят дом, а не парковку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

«Будут строить не парковки, как говорили в управлении делами президента, а многоквартирные дома для госипотеки. Сегодня на комитете по бюджету рассматривался вопрос о передаче участка на баланс государственной ипотечной компании», — написал он.

Напомним, ранее в редакцию обратились участники гаражного кооператива. По их словам, о решении суда пятилетней давности, по которому они лишились имущества, люди узнали совершенно случайно — из расклеенных незадолго до сноса уведомлений мэрии. Бишкекчане считают, что их права были нарушены. Всего в кооперативе насчитывалось больше 500 гаражей.

По информации муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, в 2017 году решением межрайонного суда права на пользование земельным участком в 11-м микрорайоне были отменены. В муниципалитете утверждают, что руководство кооператива было в курсе решения суда. Там позже сказали, что на этом месте планируется построить многоярусную автопарковку.

28 марта рабочие муниципальных служб приступили к демонтажу гаражей. Владельцы пытались препятствовать работам и позже обратились к президенту Садыру Жапарову с открытым обращением. Их также поддержали депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и Исхак Масалиев.

Позже выяснилось, что этот участок за месяц до сноса гаражей — 3 марта — был передан управлению делами главы государства в бессрочное пользование.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/246362/