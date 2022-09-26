В комплексе "Ата-Бейит" прошел митинг-реквием по погибшим военнослужащим

Глава государства выразил глубокие слова соболезнования родным и близким погибших.

Сегодня в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" c участием президента Кыргызской Республики состоялось захоронение тел военнослужащих Пограничной службы ГКНБ - членов танкового экипажа Шерали Анаркулова, Санжарбека Анаркулова и Жаныбай уулу Тилека, погибших в ходе событий на кыргызско-таджикской государственной границе с 14 по 17 сентября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Три члена экипажа в результате обстрела заживо сгорели внутри танка. Для опознания тел были проведены соответствующие экспертизы.

Глава государства выразил глубокие слова соболезнования родным и близким погибших. Состоялся митинг-реквием.

vb.kg приводит текст выступления Садыра Жапарова на митинге-реквиеме.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня мы стоим в священном месте "Ата-Бейит", где покоится прах наших предков, сохранивших кыргызскую государственность и передавших потомкам суверенный Кыргызстан.

Однако в этот раз мы находимся здесь не для того, чтобы отдать дань уважения памяти ушедших предков. Сейчас мы с горечью провожаем в последний путь славных воинов страны - Шерали Анаркулова, Санжарбека Анаркулова и Жаныбай уулу Тилека, погибших во имя сохранения территориальной целостности Кыргызстана и мира для кыргызского народа

Я выражаю глубочайшие соболезнования родителям, родным и близким павших героев. Вы воспитали отважных сыновей - я преклоняюсь перед вами. Это тяжелая потеря, пусть земля будет им пухом. Подвиг героев никогда не будет забыт, их имена золотыми буквами вписаны в историю нашей независимой страны.

Дорогие братья и сестры!

В эти дни все кыргызстанцы, в том числе и соотечественники, находящиеся в дальнем и ближнем зарубежье, скорбят о 62 гражданах страны, погибших в результате акта вооруженной агрессии в Баткенской области.

Кыргызская сторона всегда стремилась решать проблемы на кыргызско-таджикской границе путем переговоров. Кыргызы никогда не посягали на чужую землю с намерениями завоевать ее любыми способами. Кыргызы - благородный народ, который всегда следует по пути истины, отстаивает справедливость и ценит традиции, а также дружественно принимает на своей земле многие этносы, следуя завету Великодушного Манаса: "Из простой птицы я воспитал сильного беркута, из лоскутков собрал единый народ!".

Наш народ велик и, как не раз показывает история, всегда радушно встречает пришедших с чистыми помыслами и дает достойный отпор всякому, кто имеет враждебные намерения.

Лидеры таджикского народа, с которыми кыргызы издревле соседствуют, заранее спланировали нападение и вторглись одновременно с разных направлений в Кыргызстан с целью завоевать земли, пытались решить приграничные проблемы не мирным путем, а через агрессию.

Они даже обстреляли реактивными средствами залпового огня областной центр - город Баткен, находящийся далеко от границы. Цветущий Баткен стал зоной боевых действий, для мирного населения настали тяжелые дни. Сотням тысяч граждан пришлось покинуть места постоянного проживания и вынужденно выехать в безопасные районы.

Однако потомки Манаса, не потерпев врагов, топчущих землю Отечества, дали достойный отпор захватчикам, вторгшимся в Баткен при поддержке тяжелой техники и заставили их отступить.

К сожалению, в вооруженном конфликте погибли молодые ребята, любившие Родину и только что начавшие свой жизненный путь. Горе пришло в их семьи: родители потеряли сыновей, жены остались без мужей, дети - без отцов. Крепитесь, государство о вас не забудет.

Мое сердце также кровоточит от скорби, ведь я ответственен за сохранение мира на нашей земле и спокойствие народа.

Во время вторжения захватчиков наши воины под градом пуль докладывали командующему: "Мы не отдадим ни пяди нашей земля". Это герои кыргызского народа, они возвещали: "Враг не вступит на нашу священную землю, будем биться до последнего патрона" и, даже оказавшись в окружении, подрывали себя и неприятеля, выбирая смерть вместо плена и тем самым подтвердили миру, что являются потомками Великого Манаса.

Уважаемые кыргызстанцы!

В очередной раз наш народ, когда пришла беда, объединившись под одним знаменем в единый кулак, с честью прошел это испытание и подтвердил свою сплоченность.

Под девизом: "Баткен, мы с тобой!" все кыргызстанцы протянули руку помощи Баткену.

Седовласые матери поддерживали нас: "Не отчаивайтесь, поднимите выше головы, дети мои! Вы потомки героического народа!". А все население - граждане разных национальностей, в том числе таджикской национальности, - от мала до велика, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, пренебрегая собственными нуждами, собирали деньги и отдавали в помощь баткенцам. Доноры сдавали кровь днем и ночью.

Соотечественники, находящиеся за рубежом, также переживали и высказывали готовность приобрести любую необходимую технику для военнослужащих на границе.

Подобное крепкое единство - великая традиция и ценность кыргызстанцев. Никому не победить кыргызский народ, имеющий столь нерушимую солидарность!

Уважаемые родные, близкие наших героев!

Вы не остались без опоры! Ваши сыновья героически погибли за Родину. Всевышний не каждому воздает подобную честь. За этими героями стоит сильный народ Кыргызстана и величественная кыргызская земля! Стоит независимое государство, которое будет прославлять отвагу героев и не даст забыть их имена.

Великодушный кыргызский народ и суверенное кыргызское государство будет вам опорой и поддержкой!

Крепитесь! Проявите терпение! Не теряйте мужества!

Уважаемые кыргызстанцы, не будем забывать, что великий кыргызский народ за многие века прошел через тяжкие испытания благодаря единству.

И сейчас с этой великой традицией, какие бы нам не выпали трудности на нашем пути, мы все преодолеем.

В "Ата-Бейите" мы установим памятник-монумент нашим героям, погибшим при защите границы в Баткене. Имена всех наших воинов, которые погибли, защищая границу, будут прописаны на этом памятнике. Его будут посещать лидеры зарубежных стран, приезжающие в Кыргызстан с официальными визитами.

Каждый год мы приезжаем сюда и отдаем дань уважения нашим предкам, основавшим государство, и воинам, павшим при защите независимости и границ Родины. Им будет присвоено звание героев. Эти люди отдали свои жизни за светлое будущее кыргызского государства и своей кровью написали нашу историю.

Поэтому мы должны всегда склонять головы перед ними.

Подрастающее поколение должно знать достойных и исторических личностей своей Родины!

Должны гордиться ими и превозносить их храбрость и героизм!

Тогда мы будем уважать прошлое и стремиться к будущему! Тогда наше дело и направление будут правильными!

Братья мои, посвятившие свою жизнь Родине и кыргызской земле!

Храбрецы, которые погибли, защищая горы Ала-Тоо! Вы сложили головы за мир на кыргызской земле.

Вы сдержали свою присягу. Вы отдали свою жизнь за честь Кыргызстана.

Воины не напрасно проливали кровь за Родину, ваше мужество никогда не будет забыто. Ваши имена узнает весь мир и не забудутся на века.

Вами гордятся не только ваши родные, ваши сыновья и дочери, но и весь кыргызский народ.

Следующие поколения будут гордиться вашим героизмом и подвигом, смело и гордо заявляя: "Я кыргыз", "Я кыргызстанец!".

Дорогие герои, покойтесь с миром! Пусть Всевышний дарует вам место в раю", - сказал президент.

Как он сообщил, в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" для увековечивания памяти будет установлен мемориал военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы при защите государственной границы в Баткенской области.

После выступления главы государства под звуки траурной музыки рота Почетного караула предала земле тела трех военнослужащих Пограничной службы ГКНБ - членов танкового экипажа Шерали Анаркулова, Санжарбека Анаркулова и Жаныбай уулу Тилека.

Был произведен троекратный залп. Садыр Жапаров бросил горсть земли в могилы воинов, прочитана заупокойная молитва.





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