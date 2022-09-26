Эрбол Султанбаев про соглашение между КР и РТ: Повода для паники нет!

Он также отметил, что расположение постов на границе становилось одной из причин приграничных конфликтов.
Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в соцсети также внес разъяснение по поводу вчерашнего соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном. Он также отметил, что расположение постов на границе становилось одной из причин приграничных конфликтов.
"Президент Садыр Жапаров дал поручение Министерству обороны мобилизовать в резервную роту всех граждан, распространяющих в социальных сетях недостоверную информацию о том, что Кыргызстан отдал земли. Пусть те, кто распространяют неверную информацию, лично следят за всем на месте. Две стороны убрали заставы, которые располагались близко к друг другу, так как там из-за незначительных причин происходила стрельба, что иногда приводила к крупным конфликтам.
Данный протокол считается временным до завершения процесса делимитации и демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.
А нашим гражданам, сомневающимся в соглашении, мы говорим, что обе стороны прекрасно знают каждый метр земли вдоль нынешней границы. Наши местные жители и пограничники никогда не отдадут и метра земли. Поэтому повода для паники в этом вопросе нет", - сообщил Султанбаев.
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