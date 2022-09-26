Закон приняли, а на его исполнение денег нет. Депутаты раскритиковали Минфин

На заседании комитета по социальной политике Жогорку Кенеша депутаты раскритиковали Министерство финансов за неисполнение норм закона.

В парламенте обсуждался законопроект «О внесении изменения в Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла».

Представители Минфина попросили признать утратившим силу норму закона, дающую право членам семей кыргызстанцев, погибших или пропавших без вести в других странах в годы Великой Отечественной войны, выехать к местам их захоронения за счет государства.

В ведомстве отметили, что указанный документ принят 24 июня 2021 года, однако на его исполнение в бюджете нет средств.

По данным Минобороны, с 2015 года в ведомство обратились 25 граждан, которые просили обеспечить им поездку в Германию и Россию навестить могилы своих близких. Однако им отказали из-за дефицита бюджета.

«За семь лет по этому вопросу обратились лишь 25 граждан. Депутаты приняли закон, президент его подписал. Норма в силе. А вы взяли общие расходы в 137 миллионов сомов и отказываетесь выполнять закон, говоря, что такой суммы в бюджете нет. Вы ведь могли хотя бы отправить 25 человек. Не думаю, что это обошлось бы бюджету в 137 миллионов сомов. К вам же не обращались родственники 56 тысяч граждан, которые без вести пропали во время ВОВ», — сказал нардеп Алишер Козуев.

Рассмотрев вопрос, депутаты отклонили просьбу Минфина и поручили ведомству разработать другие механизмы реализации закона.

Отметим, согласно данным, полученным из «Книги памяти» организации ветеранов войны и труда КР, с начала Великой Отечественной войны в Красную Армию мобилизовали свыше 363 тысяч 144 кыргызстанцев, из них 1 тысячу 395 женщин.

Общее число безвозвратных потерь — 114 тысяч 833 человека, погибших — 58 тысяч 809 человек, без вести пропавших — 56 тысяч 24.



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