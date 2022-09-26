Помощь Баткену. На спецсчет поступило 273,3 миллиона сомов

Всего произведено 3 тысячи 184 транзакции.
На спецсчет, открытый для оказания поддержки населения, пострадавшего в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе, поступило 273 миллиона 349 тысяч 914,36 сома. Об этом сообщает Министерство финансов.
Всего произведено 3 тысячи 184 транзакции. Деньги со спецсчета еще не распределялись. Использование средств будет вести аппарат полномочного представителя президента по Баткенской области.
Специальный счет открыт в целях поддержки населения Баткенской области, а также предотвращения финансового мошенничества со стороны недобросовестных граждан.
Средства разрешено перевести на расчетный счет. Деньги можно перечислить и Национальному обществу Красного Полумесяца.
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
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