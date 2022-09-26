Дело Ахматбека Келдибекова. Экс-спикер парламента полностью оправдан

Экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова полностью оправдали.

Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

По его данным, приговором суда Ахматбек Келдибеков оправдан по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Соучастие в коррупции» УК КР.

«Ахматбек Келдибеков признан невиновным и оправдан за отсутствием состава преступления», — отметили в суде.

Напомним, Ахматбек Келдибеков обвинялся по нескольким статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, будучи председателем ГНС, он незаконно передал функции налоговых органов частной фирме. В бюджет государства недопоступило 2,3 миллиона сомов. Его также обвиняли в незаконном учреждении спецпредставительства Жогорку Кенеша за границей.

Суд оправдал Ахматбека Келдибекова по двум пунктам обвинения за отсутствием состава преступления. При этом его признали виновным в незаконном создании спецпредставительства ЖК. Экс-спикера приговорили к штрафу в 3 миллиона сомов. Судимость погашена. В 2021 году Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека.



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