Садыр Жапаров поручил мобилизовать в Баткен критикующих закрытие погранпостов

Президент отметил, что силовые структуры убрали заставы, которые были расположены друг напротив друга.



Президент Садыр Жапров поручил министру обороны мобилизовать в резервную роту и отправить в Баткенскую область на службу до завершения вопросов делимитации и демаркации границ тех, кто распространяет в соцсетях ложную, недостоверную информацию, заявляя о том, что «Кыргызстан убрал приграничные заставы и отдал свои земли». Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

«Если отдаем земли, то пусть они поедут в область и укажут, где именно передали участки. Пусть те, кто распространяет ложную информацию, все на месте сами увидят, что происходит», — цитирует Садыра Жапарова его пресс-секретарь.

Президент отметил, что силовые структуры убрали заставы, которые были расположены друг напротив друга.

«Потому что именно там начинаются перестрелки из-за незначительных вопросов и перерастают в большие столкновения. Поэтому стороны пришли к такому решению. Ни один пост не открывали. Приграничные посты не будут открывать до тех пор, пока не решатся вопросы делимитации и демаркации границ. Этот протокол считается временным», — написал со слов главы государства Эрбол Султанбаев.

Садыр Жапаров ответил и на опасения граждан о том, что временный протокол приведет к переходу отдельных участков таджикской стороне.

«Наши граждане выражают свои опасения, говоря, что в будушем у нас заберут земли. Скажу так: каждая сторона отлично знает каждый свой метр участка. Местный народ и пограничники не отдадут ни пяди земли. Помимо этого, приграничные участки контролируются 24 часа спутником, беспилотниками и дронами. Наши военные и местное население будут наблюдать на расстоянии из безопасных участков. Нет никаких оснований для беспокойства по этому вопросу», — заключил президент.

Накануне главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели переговоры.

По итогам встречи достигнута договоренность снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны границы в местностях пограничных застав «Тамдык» (КР) и «Бедак» (РТ), постов «Булак-Башы» (КР) и «Кех» (РТ), постов «Катта-Туз» (КР) и «Каракчикум» (РТ), постов «Ак-Сай» в местности Чайхана (КР) и «Шаршара» в местности Ходжаи-Аъло (РТ). Здания и сооружения подразделений законсервируют.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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