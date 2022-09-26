Вторжение РТ в КР. Разрушенные дома в Баткене будут восстановлены до конца года – Султанбаев 

Дома в Баткенской области, разрушенные в результате вооруженного вторжения Таджикистана, будут восстановлены до конца этого года.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.
По его данным, по поручению главы государства строительные работы уже начались.
Ранее начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Баткенской области рассказал, что дома, начнут восстанавливать с 26 сентября.
«Пострадавшие жилые помещения осмотрели представители международных организаций. С понедельника прибудет строительная техника. Финансирование будет выделено из республиканского бюджета. Дома построят из кирпича, а крыши зальют монолитом. Будут снесены все старые объекты, а вместо них возведут новые», — сказал Айбек Джунушалиев.
Добавим, по последним данным МЧС, в Баткенской области в результате военной агрессии Таджикистана повреждены 613 жилых домов. Материальный ущерб определяют местные комиссии гражданской защиты.
Повреждены также 9 объектов административно-стратегического значения, 15 соцобъектов, 323 сарая, автомобильный мост и 26 автомобилей.
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