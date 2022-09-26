Более 80 тысяч эвакуированных жителей Баткенской области возвращаются в постоянное место жительство

Из числа ранее эвакуированных жителей Баткенской области 80 тысяч 809 граждан возвращаются в своё постоянное место жительство.

Об этом 25 сентября сообщили в МЧС.

Всего в Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136 тысяч 770 граждан, 48 тысяч 652 из них были эвакуированы в дома местных жителей, почти 3,5 тысячи – в специальные эвакуационные пункты, почти 4 тысячи выехали из дома в другие области к родственникам. В санатории Иссык-Кульской области расположены 169 человек, эвакуированных из Баткенской области. Из Чон-Алайского района Ошской области эвакуированы 5301 гражданин.

По данным МЧС, в Баткенскую область доставлено в общей сложности 1 тысяча 435 тонн гуманитарной помощи, из них ведомством доставлено 252 тонны, собственными силами граждан – 1 тысяча 20 тонн. На складе находится 162 тонны гумпомощи, сбор продолжается по всей стране, всего открыто 126 пунктов.

По последним данным, в Баткенской области выявлено 613 поврежденных жилых домов. Власти пообещали за 2-3 месяца построить новые дома.

14-17 сентября между военными Кыргызстана и Таджикистана произошло масштабное столкновение. В результате конфликта погибли 62 гражданина Кыргызстана, почти 200 получили ранения. В результате обстрелов частично или полностью разрушены сотни объектов – дома, соцучреждения и военные объекты. Более 140 тысяч жителей приграничных с Таджикистаном сел были вынуждены покинуть свои дома. 18 сентября МИД Кыргызстана в своем заявлении обвинил Таджикистан в вооруженном акте агрессии.

Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило о 41 жертве приграничного конфликта. Радио «Озоди», опираясь на данные собственных источников, опубликовало список 63 погибших таджикистанцев и написало о пострадавших в таджикских приграничных селах магазинах и домах. Подтвердить данные о жертвах и пострадавших с таджикской стороны из других независимых источников не представляется возможным.

Азаттык