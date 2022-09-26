Дайырбек Орунбеков: Некоторые блогеры обнародовали стратегические тайны

О ком именно идет речь, Орунбеков не стал уточнять.

Руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что некоторые блогеры обнародовали стратегические тайны во время вторжения Таджикистана на территорию Кыргызстана. О ком именно идет речь, Орунбеков не стал уточнять.

В первую очередь он подчеркнул, что кыргызстанцы, несмотря на разные идеологические взгляды, смогли объединиться и протянуть государству руку помощи, руководствуясь чувством патриотизма.

При этом, по словам руководителя пресс-службы, были и те, кто обнародовал общественности "стратегические тайны в угоду врагу".

Он подчеркнул, что во время вооруженного нападения информация о возможностях обороны, военной технике и продовольственном запасе должна быть конфиденциальной.

"Вы ведь видели, как они опубликовали данные о продовольственных запасах и местах их хранения? Разве это не все равно что раскрыть врагу все тайны, а также посеять панику среди народа, порождая сомнения в возможностях государства? Разве нужно благодарить таких блогеров? Разве не опасно рассказывать о достоинствах и недостатках страны, когда враг следит за каждым нашим шагом, военные пробираются под пулями, а народ эвакуируется в безопасные места?" – написал он.

Он также добавил, что власти отметили блогеров, волонтеров и гражданских активистов, которые работали в тяжелой ситуации исключительно с чистыми намерениями. Им, по его словам, благодарен весь народ во главе с президентом Садыром Жапаровым

"Вы, исказив слова президента, говорите, что работу всех блогеров обесценили. Это не так. Эта критика была адресована лишь некоторым блогерам", – написал он.

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14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в районе южной части анклава Ворух РТ с использованием огнестрельного оружия и минометов. Пострадало село Самаркандек в Баткенском районе.

15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.

16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.

Обстрел кыргызстанской территории проводился, пока проходил саммит ШОС, на котором присутствовали как Садыр Жапаров, так и Эмомали Рахмон. Они провели переговоры.

17 сентября Таджикистан продолжил обстрел кыргызстанских территорий.

18 сентября ситуация продолжала оставаться напряженной. Эвакуировано в общей сложности 136 770 граждан. В Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи, кроме того, из Бишкека в Баткенскую область на восьми большегрузных авто отправлено 160 тонн гуманитарной помощи. Для поддержки жителей Баткена поступили 17 426 626,22 сома.

19 сентября было объявлено днем национального траура. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области остается напряженной.

На 24 сентября общее число пострадавших составляет 198 человек: 172 лечатся в стационарах, 26 - амбулаторно. Погибли 62 кыргызстанца.



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