Сардана Трофимова принесла Кыргызстану золото в полумарафоне в Алматы

Член сборной Кыргызстана по легкой атлетике Сардана Трофимова сегодня выиграла полумарафон в Алматы.

Забег состоялся в рамках Алматинского марафона. Кыргызстанка преодолела дистанцию 21,1 километра за 1 час 12 минут 50 секунд, заняв первое место. Она обошла ближайшую преследовательницу на 17 секунд.



Это первый старт для Сарданы Трофимовой в составе команды Кыргызстана. Напомним, пятикратная чемпионка России по марафону официально перешла в сборную КР в августе 2022 года.



URL: https://kaktus.media/467767