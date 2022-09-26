Сардана Трофимова принесла Кыргызстану золото в полумарафоне в Алматы

Член сборной Кыргызстана по легкой атлетике Сардана Трофимова сегодня выиграла полумарафон в Алматы.
Забег состоялся в рамках Алматинского марафона. Кыргызстанка преодолела дистанцию 21,1 километра за 1 час 12 минут 50 секунд, заняв первое место. Она обошла ближайшую преследовательницу на 17 секунд.
Это первый старт для Сарданы Трофимовой в составе команды Кыргызстана. Напомним, пятикратная чемпионка России по марафону официально перешла в сборную КР в августе 2022 года.
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