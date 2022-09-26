В Бишкеке открыли консультационные пункты для баткенцев. Адреса

Как уточнили в мэрии, пункты находятся в управлениях социального развития по следующим адресам:



В связи с завершением работы республиканского штаба для жителей Баткенской области в Бишкеке открыли четыре пункта, куда они могут обращаться с вопросами. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как уточнили в мэрии, пункты находятся в управлениях социального развития по следующим адресам:

Первомайский район - пр. Жибек Жолу, 495, тел.: 0312 67 04 33, 0700 02 01 67;

Свердловский район: пр. Чуй, 28, тел.: 0312 53 03 68, 0702 14 88 30;

Октябрьский район - ул. Байтика Баатыра, 17, тел.: 0312 51 02 63, 0312 57 04 59;

Ленинский район: ул. Литвенко, 2, тел.: 0312 65 37 48, 0312 65 39 26.

В пресс-службе отметили, что мэрия столицы обеспечила материально-техническое оснащение республиканского штаба, организовала круглосуточное дежурство ответственных сотрудников мэрии и муниципальных администраций для приема, регистрации и отправки поступающей гуманитарной помощи от горожан.



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