Глава МИД Кыргызстана провел встречу с главой МИД Таджикистана. При участии замгенсека ООН

Участники встречи обменялись мнениями по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе и выразили готовность продолжить переговоры по дальнейшему мирному урегулированию вопроса.
23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.
"Участники встречи обменялись мнениями по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе и выразили готовность продолжить переговоры по дальнейшему мирному урегулированию вопроса. Кроме того, стороны отметили важность исполнения договоренностей в рамках подписанного протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана от 19 сентября", - говорится в заявлении.
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list]14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в районе южной части анклава Ворух РТ с использованием огнестрельного оружия и минометов. Пострадало село Самаркандек в Баткенском районе.
15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.
16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.
Обстрел кыргызстанской территории проводился, пока проходил саммит ШОС, на котором присутствовали как Садыр Жапаров, так и Эмомали Рахмон. Они провели переговоры.
17 сентября Таджикистан продолжил обстрел кыргызстанских территорий.
18 сентября ситуация продолжала оставаться напряженной. Эвакуировано в общей сложности 136 770 граждан. В Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи, кроме того, из Бишкека в Баткенскую область на восьми большегрузных авто отправлено 160 тонн гуманитарной помощи. Для поддержки жителей Баткена поступили 17 426 626,22 сома.
19 сентября было объявлено днем национального траура. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области остается напряженной.
На 20 сентября общее число пострадавших составляет 198 человек: 172 лечатся в стационарах, 26 - амбулаторно. Погибли 59 кыргызстанцев.
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