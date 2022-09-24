Вторжение Таджикистана в Кыргызстан: количество погибших увеличилось до 62

Об этом во время трансляции сообщил координатор Минздрава в Баткенской области Арзыбек Борубеков.



По оперативным данным на 24 сентября, общее количество погибших в результате вооруженного вторжения в Кыргызстан выросло до 62 человек. Об этом во время трансляции сообщил координатор Минздрава в Баткенской области Арзыбек Борубеков.

При этом он не уточнил, о ком идет речь: о тяжелораненых, которые впоследствии умерли, или о том, что были обнаружены еще трое убитых кыргызстанцев.

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- 14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в районе южной части анклава Ворух РТ с использованием огнестрельного оружия и минометов. Пострадало село Самаркандек в Баткенском районе.

- 15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.

- 16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.

Обстрел кыргызстанской территории проводился, пока проходил саммит ШОС, на котором присутствовали как Садыр Жапаров, так и Эмомали Рахмон. Они провели переговоры.

- 17 сентября Таджикистан продолжил обстрел кыргызстанских территорий.

- 18 сентября ситуация продолжала оставаться напряженной. Эвакуировано в общей сложности 136 770 граждан. В Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи, кроме того, из Бишкека в Баткенскую область на восьми большегрузных авто отправлено 160 тонн гуманитарной помощи. Для поддержки жителей Баткена поступили 17 426 626,22 сома.

- 19 сентября было объявлено днем национального траура. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области остается напряженной.

На 24 сентября общее число пострадавших составляет 198 человек: 172 лечатся в стационарах, 26 - амбулаторно. Погибли 62 кыргызстанца.



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