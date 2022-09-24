Медики оказывают помощь баткенцам, проживающим в студенческом общежитии

Медицинские работники оказывают помощь баткенцам, проживающим в студенческом общежитии ОшГУ.

670 беженцев из приграничных сел Баткенской области временно проживают в студенческом общежитии Ошского государственного университета. Среди них семьи с маленькими детьми и пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Поэтому на месте дежурят медицинские работники, которые оказывают им всю необходимую помощь и психологическую поддержку. Специалисты южного филиала Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации также информируют граждан о важности соблюдения санитарии и гигиены, консультируют по вопросам неинфекционных заболеваний и профилактики острых кишечных инфекций.

С питанием для постояльцев общежития помогают неравнодушные граждане – активисты города Ош, сами сотрудники и студенты ОшГУ.

Люди, пережившие тяжелые дни вооруженного нападения, вынужденные бежать из своих домов, только приходят в себя.

Медицинские работники делают все возможное, чтобы помочь им вернуться к обычной, насколько это возможно в нынешних реалиях, жизни.





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