Не делить народ Кыргызстана просит оппозиция Садыра Жапарова

Представители объединенного оппозиционного движения Кыргызстана прокомментировали интервью президента Садыра Жапарова.

В своем обращении политики напомнили, что «народ, воспитанный в духе свободы, понимающий ценность целостности, независимости и чести нашего государства, показал, что готов встать на борьбу за это».

Члены ОДД подчеркнули: большинство кыргызстанцев и политических сил, несмотря на разнообразие взглядов и позиций, поддерживают главу государства.

«В такой сложной для страны ситуации мы просим не ненавидеть свой народ, не делить его на хороших и плохих, не разделяйте тех, кто участвовал в митинге, и тех, кто не участвовал, объедините всех нас. В сложившейся ситуации глава государства обязан объединить народ, привести все политические силы к единству и диалогу», — отметили представители оппозиционного движения.

Отметим, Садыр Жапаров назвал участников митинга у «Белого дома» в разгар боевых действий на кыргызско-таджикской границе лжепатриотами.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 59. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.

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