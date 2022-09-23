Иностранным дипломатам показали разрушенные таджикскими военными дома в Баткенской области

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Состоялся пресс-тур для дипломатов и представителей средств массовой информации по социальным и инфраструктурным объектам в Баткенской области, разрушенным в результате вооруженной агрессии со стороны Таджикистана 14-17 сентября. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Как сообщается, главы дипломатический миссий и представители международных организаций, а также представители СМИ посетили наиболее пострадавшие в результате вооруженной агрессии села в Лейлекском и Баткенском районах: Интернационал, Максат, Достук и Капчыгай.

"Местные жители и сотрудники государственных органов рассказали о прошедших событиях и противоправных действиях вооруженных лиц, пришедших со стороны Республики Таджикистан, показали уничтоженные и разграбленные жилые дома, школы, детские сады, рынки, административные и социальные объекты, опорные пункты милиции и иные инфраструктурные объекты", - говорится в сообщении.

В результате спланированного вооруженного нападения со стороны Республики Таджикистан погибли 59 граждан Кыргызской Республики, 198 человек получили ранения различной степени тяжести, эвакуировано более 140 тысяч местных жителей. Также разрушены и повреждены 374 жилых дома, 171 хозяйственный объект, десять социальных объектов (пять школ, два детских сада, три медицинских учреждения), 153 объекта жизнеобеспечения.

В мероприятии, организованном администрацией президента и Министерством иностранных дел КР, приняли участие главы и представители дипломатических миссий Франции, Великобритании, Украины, Китая, США, Венгрии, Южной Кореи, Ирана, Беларуси, Монголии, Пакистана, Катара, Индии, России, Азербайджана.

Кроме того, в пресс-туре приняли участие представители Европейского союза, ОБСЕ, Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Всемирной продовольственной программы ООН, Международного Красного Креста, Фонда ООН в области народонаселения, почетные консулы Чили, Сан-Марино, Португалии, Кипра.



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