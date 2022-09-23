День государственного языка. Полезные информационные ресурсы на кыргызском

Ежегодно 23 сентября отмечается День кыргызского языка.

Об этом в своем сообщении напомнил Фонд "Сорос - Кыргызстан".

"Этот день служит кыргызстанцам напоминанием о важности нашего государственного языка в образовании, журналистике, творчестве, национальной идентичности, сохранении культурного наследия и кыргызстанского духа в каждом из нас, - говорится в сообщении. - Внедрение кыргызского языка во все аспекты жизни граждан играет основополагающую роль в его протекции и практике. Также в популяризации языка очень важна его репрезентация в медиаконтенте и текстовых материалах. Производство информационного контента для жителей Кыргызстана, таких как новости и образовательные материалы, должно отражать богатый и звучный кыргызский язык".

В фонде отметили, что сегодня медиапродукты, производимые именно на кыргызском языке, получают должную финансовую и менторскую поддержку. При поддержке Фонда "Сорос - Кыргызстан" программа MediaJasa, которая помогает креаторам создавать контент о важных проблемах, уже второй год выпускает медиапродукты на различные темы:

"Batken Times" – информационный ресурс актуальных новостей о Баткене, представленных самими баткенцами, в Instagram и Facebook.

"Сүйлө. Тартынба!" – ресурс для тех, кто хочет говорить на кыргызском языке.

"Өзгөчө" – информационная поддержка родителей детей с аутизмом.

"Биринчи жардам" – ресурс об оказании первой помощи детям.

"Эркин Кыз Коому" – проект о правах девочек.

"Эки Дарыгер" – подкаст о болезнях, медицинских проблемах на доступном языке, в Instagram, Facebook и на сайте.

"КанTIP?" – видеоэксплейнеры на тему женской гигиены.

"Билим Булагы" – образовательный ресурс о правах человека.

"Несмотря на лидирующую позицию Кыргызстана среди стран Центральной Азии по свободе печати, кыргызоязычные СМИ во многом не имеют необходимых образовательных ресурсов именно на кыргызском языке, - отмечают в фонде. - ОО "Журналисты" – одна из немногих организаций, которая обращает большое внимание на проблемы региональных медиа и помогает их решению".

Совместными усилиями Фонда "Сорос - Кыргызстан", команды journalist.kg за последние годы были организованы встречи с медиаорганизациями, онлайн-мастер-классы по журналистике и расследованиям, конкурсы карикатур по свободе СМИ, оказана помощь журналистам во время пандемии COVID-19 и выборов, поддержан региональный форум в Оше, оказана ресурсная поддержка баткенским журналистам в 2021 году, закуплено оборудование для мобильной журналистики и последующих тренингов объединения, а также выпущено много медиаматериалов о состоянии кыргызстанской журналистики.



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