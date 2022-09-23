Депутат предлагает детское пособие направлять на покупку жилья или оплату обучения

Депутат Марлен Маматалиев предлагает копить государственное пособие "балага комок" на приобретение жилья для детей или оплату их обучения в вузе.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Инициатор отмечает, что до сих пор государство не оказывает финансовую и социальную поддержку гражданам, достигшим совершеннолетнего возраста. По его словам, большинство молодых людей в Кыргызстане заканчивают школу, когда достигают 18 лет, и делают первый шаг в самостоятельной жизни. При этом общий показатель охвата молодежи образованием составляет всего 62,2%, то есть почти 37,8% молодых людей нигде не учатся.

Молодые люди в возрасте 18 лет и старше работают на предприятиях в качестве наемных рабочих и прислуги. Они вынуждены покидать образовательные учреждения из-за низкого дохода семьи.

Маматалиев предполагает открывать специальные счета в государственных банках и перечислять туда ежегодную выплату пособия детям "балага комок" до достижения совершеннолетия, а накопленную сумму направлять на приобретение жилья по программе Государственной ипотечной компании или на оплату обучения в учебных заведениях.

Предполагается, что ежегодная выплата пособия детям до достижения совершеннолетия назначается в случае обращения за назначением выплаты при рождении ребенка, в том числе включая детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения.

Родители могут вложить определенную сумму на добровольной основе в накопительный счет.

Депутат предлагает установить размер ежегодного пособия до достижения совершеннолетия в 3 тыс. сомов в год, нуждающимся гражданам - 10 тыс. сомов в год.

До достижения совершеннолетия гражданин не имеет права снять общую накопленную сумму ежегодного пособия.

Маматалиев также предлагает утвердить дату вступления закона в силу с 1 января 2023 года.

Отметим, в настоящее время государство выплачивает следующие виды пособия:

- ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, "уй-булого комок" - 1 200 сомов;

- ежемесячное социальное пособие лицам с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания I группы - 5 500 сомов;

- ежемесячное социальное пособие лицам с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания II группы - 3 000 сомов;

- ежемесячное социальное пособие лицам с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания III группы - 2 000 сомов;

- ежемесячное социальное пособие детям в случае потери одного родителя - 3 000 сомов;

- ежемесячное социальное пособие матерям-героиням - 3 000 сомов;

- ежемесячное социальное пособие пожилым гражданам - 2 000 сомов.



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