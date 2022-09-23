В Кыргызстане разработают новую редакцию Трудового кодекса

В Кыргызстане бизнес предлагает реформировать трудовое законодательство.

Об этом сообщили в Международном деловом совете.

В МДС подчеркнули, что одна из основных сфер, которая интересует инвесторов в любой отрасли экономики по всему миру, — это трудовое законодательство. Бизнес всегда интересуется, как обстоят дела с регулированием трудовых отношений в той или иной стране.

В Кыргызстане Трудовой кодекс во многом сохраняет элементы советского КЗоТ (Кодекса законов о труде).

Этот подход к регулированию трудовых отношений выражается в приоритете интересов работника над работодателем.

«Такой дисбаланс и устаревшие положения Трудового кодекса влияют на инвестиционную привлекательность Кыргызстана и на его позиции в международных рейтингах ведения бизнеса, потому что многие из них содержат показатель по регулированию трудовых отношений», — сообщил глава МДС Аскар Сыдыков.

Он напомнил, что рыночная экономика диктует свои правила, здесь сохраняется баланс интересов работника и работодателя — без перекоса в ту или иную сторону. Во многих стремительно развивающихся и развитых странах предоставляется практически полная свобода на обсуждение трудовых отношений внутри трудового договора.

Примеров того, насколько устарело трудовое законодательство Кыргызстана, немало. В нем нет сроков исковой давности по взысканию заработной платы, что дает возможность для злоупотреблений.

Были случаи, когда работники через 10-15, а то и 20 лет взыскивали в полном объеме заработную плату и еще пени с санкциями.

К таким же последствиям может привести ситуация с пеней за несвоевременную выдачу трудовой книжки. Хотя само понятие «трудовая книжка» в современном мире уже не актуально, все переходят на электронный формат.

Давно устарели требования предоставлять ежемесячную отчетность в службы занятости. Сегодня нелегко оформить по законодательству срочный трудовой договор, хотя это нужно многим работодателям. Трудовые отношения зачастую не оформляют — идет неформальная оплата труда. Как следствие, растет теневая экономика, не защищаются права ни работника, ни работодателя и не отчисляются социальные платежи.

Бизнес считает, что принцип свободы договора, который содержится в гражданском законодательстве, должен во многом присутствовать и в рамках трудового законодательства.

«Если сделать трудовое законодательство удобным, сбалансированным и современным, с учетом принципов рыночной экономики, то работодатели сами будут стремиться оформлять трудовые отношения в законном порядке — в виде трудовых договоров», — считает глава МДС.

Соответственно, вырастут объемы социальных отчислений, лучше будут защищены права и работника, и работодателя. Плюс государство получит больше статистической и другой информации по занятости населения.

Свои идеи Аскар Сыдыков озвучил на заседании Инвестсовета. Председатель кабмина Акылбек Жапаров поддержал идею. Решено не просто внести поправки, а создать совершенно новую редакцию Трудового кодекса, основанную на принципах рыночной экономики.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/246021/