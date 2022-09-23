Диаспора заявляет, что мигрантов из Кыргызстана не заставляют идти служить

Председатель кыргызской диаспоры в Москве и Московской области Кубанычбек Осмонбеков выступил с обращением к кыргызстанским мигрантам.

Он призвал не поддаваться панике и фейковой информации, которая сегодня распространяется на просторах интернета. Особенно это касается вопросов мобилизации трудовых мигрантов и сообщений о том, что граждан Кыргызстана принуждают идти служить.

«Есть сообщения, что мобилизуют и тех, кто уже принял российское гражданство. Такого нет! Подобного рода сведения распространяет депортированная пожизненно в прошлом году Валентина Чупик. И, возможно, из чувства личной мести она распространяет подобные сведения. Поэтому прошу вас, не делитесь такого рода информацией, потому как в России действует закон о борьбе с фейками, и он есть в Уголовном кодексе РФ. Поэтому призываю всех не терять спокойствия», — высказался Кубанычбек Осмонбеков.

Ранее пользователь Медербек Эсеналиев заявил, что уроженцы Кыргызстана, проживающие в России, начали получать повестки в военкоматы РФ. Позже председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов предложил лишать российского гражданства всех выходцев из стран Центральной Азии, если они будут уклоняться от воинской службы.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Посольство Кыргызстана в России распространило сообщение с предостережением для граждан Кыргызстана, временно пребывающих в России, от участия в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств и напомнило об уголовной ответственности. В соответствии со статьей 256 УК КР, за участие граждан Кыргызстана в боевых действиях на территории иностранных государств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.



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