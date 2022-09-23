Еще один депутат парламента предлагает выдавать оружие гражданским в Баткене

Депутат парламента Улан Бакасов предлагает выдавать жителям приграничных территорий оружие.

Проект закона вынесен на общественное обсуждение.

По его данным, численность населения на приграничных территориях Баткенской области составляет 132 тысячи человек, количество дворов — 26,4 тысячи. Местные жители подвергаются постоянным угрозам нападения из-за неделимитированной госграницы.

Он считает, что есть угроза международного терроризма, экстремизма и сепаратизма в Центрально-Азиатском регионе, и напоминает: состояние безопасности Кыргызстана определяется его геополитическим положением, глобальной, региональной и внутренней ситуацией.

Улан Бакасов предлагает обратить внимание на обеспечение конституционных прав и свобод граждан, а также личной безопасности.

«Никто не должен забывать, что гражданское население как таковое не должно являться объектом нападений и актов насилия, имеющих основной целью терроризировать гражданское население. Граждане, проживающие на приграничных территориях, у которых особый статус, в случаях внешней угрозы должны иметь право применять оружие для защиты жизни, здоровья и собственности», — сказал он.

Депутат предлагает выдавать оружие гражданам, достигшим 20-летного возраста. При этом они должны получить разрешение от местного УВД на определенный срок, и одновременно на хранение и ношение оружия, а также пройти обучение и проверку знаний правил безопасного обращения с арсеналом.

Напомним, ранее с аналогичной инициативой выступил нардеп Жусупбек Коргонбай уулу. Но к законопроекту Улана Бакасова он не присоединился.



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