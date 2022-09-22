Посольство КР в России напомнило об уголовной ответственности за участие кыргызстанцев в боевых действиях

Посольство Кыргызстана в РФ распространило обращение к кыргызстанцам, находящимся на территории Российской Федерации.
В диппредставительстве напомнили об уголовной ответственности за участие граждан Кыргызстана в боевых действиях на территории иностранных государств. Согласно Уголовному кодексу КР, за вышеуказанные действия кыргызстанцам грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
«Посольство Кыргызстана в России предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность.[...] В случае получения гражданами КР призыва на участие в каких-либо военных действиях посольство просит незамедлительно обращаться в дипломатическое представительство КР в РФ»,- сказано в обращении посольства.
21 сентября в России президент Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Указ опубликован на сайте Кремля. Это было объяснено необходимостью продолжить боевые действия в Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тысяч человек.
Днём ранее, 20 сентября, Госдума в экстренном порядке приняла поправки в Уголовный кодекс, которые, в частности, вводят уголовное наказание для граждан, отказывающихся воевать в составе армии. Ожидается, что 21 сентября они будут приняты Советом Федерации и подписаны Путиным.
По последним официальным данным, 1 млн 118 тысяч кыргызстанцев временно проживает и трудится за рубежом. Основная их часть в Российской Федерации – 1 млн 63 тысячи человек.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!