Погранслужба опровергла сообщения о стрельбе в Баткенской области

Об этом сообщила Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.
Информация о том, что якобы стреляют по машинам гражданских лиц в селе Максат Лейлекского района, а также о стрельбе в селе Достук Лейлекского района, не соответствует действительности. Об этом сообщила Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.
По данным службы, 21 сентября с 18:20 до 18:50 были слышны два одиночных выстрела, однако это произошло на территории Таджикистана напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана.
«Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан не будоражить общественность недостоверными публикациями в социальных сетях и различными слухами, а уточнять информацию в соответствующих органах», - обратилось ведомство.
14-17 сентября между военными Кыргызстана и Таджикистана произошло масштабное столкновение. В результате конфликта погибли 59 граждан Кыргызстана, почти 200 кыргызстанцев получили ранения. В результате обстрелов частично или полностью разрушены сотни объектов – дома, соцучреждения и военные объекты. Более 140 тысяч жителей приграничных с Таджикистаном сел были вынуждены покинуть свои дома. 18 сентября МИД Кыргызстана в своем заявлении обвинил Таджикистан в вооруженном акте агрессии.
Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило о 41 жертве приграничного конфликта. Радио «Озоди», опираясь на данные собственных источников, опубликовало список 59 погибших таджикистанцев и написало о пострадавших в таджикских приграничных селах магазинах и домах. Подтвердить данные о жертвах и пострадавших с таджикской стороны из других независимых источников пока не представляется возможным.
19 сентября стало известно, что по итогам переговоров Кыргызстан и Таджикистан подписали мирный протокол по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных территориях, предусматривающий полное прекращение боевых действий и отвод войск.
Однако вечером 21 сентября в социальных сетях начали появляться сообщения о якобы стрельбе на отдельных участках кыргызско-таджикской границы.
Азаттык
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