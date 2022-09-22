Вторжение в Кыргызстан. Депутаты заслушают доклад главы ГКНБ в закрытом режиме

Сегодня на заседании парламента депутаты заслушают информацию председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева о конфликте на кыргызско-таджикской границе.

До начала доклада постоянный представитель правительства в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов попросил провести эту часть заседания в закрытом режиме.

Нардепы поддержали инициативу.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 59. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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