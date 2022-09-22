Сына Азимбека Бекназарова отправили в СИЗО

Руслан Бекназаров, сын политика Азимбека Бекназарова, отправлен в СИЗО-1 Бишкека.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Первомайском райсуде.



Как уточняется, постановлениями Первомайского райсуда от 15 сентября 2022 г. в отношении Руслана Бекназарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 12 октября 2022 г., с содержанием в СИЗО-1 столицы.

Отметим, что Бекназаров-младший занимает должность заместителя главы муниципальной администрации мэрии Бишкека по Свердловскому административному району. Его обвиняли по статье "Изготовление, распространение экстремистских материалов" УК КР.



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