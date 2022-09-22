Три беременные женщины, эвакуированные в Кадамжайский район, родили

По его словам, роды прошли успешно, здоровью матерей и детей ничего не угрожает.

Пресс-центр министерства здравоохранения сообщает, что три беременные женщины, эвакуированные в Кадамжайский район в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, родили малышей.

Об этом сообщил директор Кадамжайского районного ЦОВП Мирлан Эназаров. По его словам, роды прошли успешно, здоровью матерей и детей ничего не угрожает.





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