Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная

Ночь прошла спокойно, происшествий не зафиксировано.



По состоянию на 8.30 22 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщила Погранслужба ГКНБ Кыргызстана.

Ночь прошла спокойно, происшествий не зафиксировано.

Продолжаются работы по обнаружению, очистке и обезвреживанию приграничных территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств.

Рабочие комиссии сторон проводят мероприятия по деэскалации обстановки и проверке исполнения договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от линии государственной границы в места их постоянной дислокации.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 59. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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