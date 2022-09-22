Помощь Баткену. В городе Ош находится более 5 тысяч эвакуированных

В городе Оше находится более 5 тысяч граждан, эвакуированных из Баткенской области.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Согласно официальным данным, во временных пунктах размещения находятся порядка 2,6 тысячи человек, большая часть — женщины и дети. Однако, по неофициальной информации, число прибывших и размещенных у родственников, друзей и знакомых— более 5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Тех, кто может оказать помощь пострадавшим жителям Баткенской области, в мэрии просят обращаться в городской штаб, расположенный на центральной площади Оша. Он работает с 7.00 до 23.00.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 59. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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