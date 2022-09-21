Вторжение в Кыргызстан. В селе Интернационал нашли противотанковые гранатометы

Она отметила, что пограничники уничтожили найденные оружия.



В селе Интернационал Лейлекского района Баткенской области пограничник нашли противотанковые гранатометы. Об этом на своей странице Facebook сообщила Гульнара Дербишева.

«Вот подтверждение, факты и доказательства военного вторжения режима Эмомали Рахмона. Наши доблестные и бесстрашные пограничники сегодня нашли две ручные противотанковые гранатометы РПГ- 18 «Муха» на территории села Интернационал. Один из гранатометов закреплен за таджикским агрессором Садуллоевым М. и скорее он был выдан ему 12 сентября. Потому что там стоит комбинация из цифр 1209. И еще внизу написоно «судител» (без мягкого знака). Что это слово означает остается загадкой. Нет таджикской агрессии на территории Баткенской области Кыргызской Республики», — написала она.

Она отметила, что пограничники уничтожили найденные оружия.

Утром 16 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома лишены семи сел Баткенского и Лейлекского района, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибло 59 человек. В Баткенской области действует режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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