Садыр Жапаров рассказал эмиру Катара о вторжении Таджикистана в Кыргызстан

Садыр Жапаров встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке (США), встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-катарских двусторонних отношений и перспективы их развития во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Садыр Жапаров отметил активно развивающееся двустороннее сотрудничество с государством Катар и открытость к реализации совместных проектов. Он с удовлетворением подчеркнул приоритетные направления и готовность кыргызской стороны к углублению совместного взаимодействия.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями относительно вооруженной агрессии на кыргызско-таджикской государственной границе.

Президент подчеркнул, что таджикская сторона заблаговременно вывела свои войска к кыргызской границе и атаковала пограничные и гражданские объекты и населенные пункты на кыргызской территории, используя свои вооруженные силы и тяжелую военную технику. При этом он обратил внимание на то, что боевые действия происходили на кыргызской территории.

Садыр Жапаров отметил, что созданная таджикской стороной ситуация привела к невосполнимым жертвам.

В свою очередь Тамим бин Хамад Аль Тани подчеркнул готовность оказания содействия Кыргызстану в свете последних событий в случае необходимости. Он выразил готовность катарской стороны к наращиванию плодотворного сотрудничества с Кыргызстаном. Кроме того, Тамим бин Хамад Аль Тани пригласил Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Катар.

Накануне президент Кыргызстана выступал на общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он высказал позицию страны по вооруженному конфликту на кыргызско-таджикской границе.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 59.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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