Помощь Баткену. На спецсчет поступило почти 200 миллионов сомов

По данным ведомства, деньги с этого счета еще не тратились.

На спецсчет, открытый для оказания поддержки населения, пострадавшего в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе, поступило 197 миллионов 3 тысячи 547,32 сома. Об этом сообщает Министерство финансов.

По данным ведомства, деньги с этого счета еще не тратились. Специальный счет открыт для поддержки населения Баткенской области.

Средства разрешено перевести на расчетный счет. Деньги можно перечислить и Национальному обществу Красного Полумесяца.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 59.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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