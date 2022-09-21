Вторжение в Кыргызстан. Улицы Бишкека просят назвать именами погибших военных

Улицы Бишкека и других городов надо назвать в честь погибших на границе военнослужащих.

Об этом на заседании парламента заявил депутат Нурлан Шакиев.

«Это послужит большим стимулом для других молодых людей. Эламану Ураимову нужно присвоить звание героя. Он совершил подвиг, как Чолпонбай Тулебердиев и Дуйшенкул Шопоков», — сказал Нурлан Шакиев.

Спикер парламента Талант Мамытов поддержал идею. По его словам, депутаты позже рассмотрят этот вопрос.

Утром 16 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 59. В Баткенской области действует режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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