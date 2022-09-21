Матерям погибших на границе солдат посвятят спектакль-реквием в театре оперы и балета

25 сентября в 19:00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева пройдет показ спектакля "Материнское поле".

Как рассказали в театре, показ посвящен матерям, потерявшим своих сыновей в баткенской трагедии и 75-летию выдающейся кыргызской балерины, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР, лауреата премии имени Ленинского комсомола, лауреата Международной премии имени Айтматова Айсулу Токомбаевой.



Балет-оратория "Материнское поле" – произведение, созданное кыргызским композитором, Героем Социалистического Труда, народным артистом СССР Калыем Молдобасановым. Айсулу Токомбаева стала первой исполнительницей главной роли.

Теперь на сцену выйдет молодое поколение танцовщиков: заслуженная артистка КР Асель Айдарова (Толгонай), Дарика Дунганова (Алиман), Тилек Кийизбаев (Суванкул), Руслан Алжанов (Касым), лауреат международных конкурсов Фарух Садыркулов (Майсалбек, солдат), Санжар Омурбаев (Жайнак), Атабек Садыркулов (чабан).

Роль Толгонай в прологе исполнит Салима Маматова, а вокализ - солистка оперы Оксана Шутова.

Дирижер – заслуженный артист КР Нурматбек Полотов. Главный хормейстер – народный артист КР Карагул Тиленчиев.

Вход свободный.



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