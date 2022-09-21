Прилетевшего из России кыргызстанца задержали из-за запрещенных материалов в соцсетях

Задержанный Ж. М. П. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Сотрудники ГКНБ задержали в аэропорту Оша прилетевшего из Новосибирска кыргызстанца, подозреваемого в распространении материалов запрещенных религиозно-экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
Задержанный Ж. М. П. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Согласно результатам теологической экспертизы, в публикуемых в его аккаунте материалах обнаружены символики религиозно-экстремистских организаций, а также призывы экстремистского характера, сказано в сообщении.
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